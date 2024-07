Scomparsa da 2 mesi per i carabinieri è un femminicidio | fermato il marito Al cellulare si è sostituito a lei con parenti e colleghi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Erada settimane, apparentemente senza motivo. Il fratello e una collega di lavoro avevano denunciato la sparizione improvvisa ai. Il, invece, aveva parlato di un allontanamento volontario perché – aveva spiegato – “voleva un periodo di riflessione”. Ora però la Procura di Cagliari ha chiesto il fermo per Igor Sollai, camionista di 43 anni, accusato di omicidio aggravato e occultamento di cadavere per ladella moglie, Francesca Deidda, 42 anni, di cui non si sa nulla dal 30 maggio. Entrambi vivevano in un’abitazione di San Sperate, a circa 20 chilometri da Cagliari: l’appartamento ora è sotto sequestro. Sollai si trova nel carcere di Uta: nell’interrogatorio di convalida si è avvalso della facoltà di non rispondere.