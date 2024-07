Sanità digitale teleconsulti e gom virtuali | due ricercatrici del Pascale in cattedra alla Bocconi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 8 luglio 2024) Due giovanidelincon due progetti sulla telemedicina e l’assistenza domiciliare. E’ lanell’era dell’Intelligenza Artificiale quella raccontataSchool of Management da due giovani oncologhe dell’Istituto tumoridi Napoli, Fernanda Picozzi e Claudia von Arx. I loro progetti sono stati selezionati tra centinaia di idee presentate da candidati provenienti da ogni parte di Italia. Il progetto di Fernanda Picozzi parla di Digital health e dei virtual Multidisciplinary Tumor Boards nella gestione dei pazienti con tumori rari, in particolare con neoplasie epiteliali timiche, si legge in una nota del. E’ un progetto che mira a favorire un approccio multidisciplinare integrato di diverse figure professionali verso un più efficiente coordinamento tra specialisti di strutture diverse, a tutto vantaggio di una migliore qualità di cura ed assistenza ai pazienti.