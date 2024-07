Pure la Salis canta la Marsigliese | L' antifascismo vince il post surreale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 8 luglio 2024) I risultati del secondo turno delle elezioni in Francia galvanizzano la sinistra. Anche Ilariasi accoda alla festa degli esponenti della "gauche" italiana che si scoprono tutti francesi "Quando la percezione del pericolo aumenta e laa in gioco è chiara, quando la sinistra propone senza paura 'cose di sinistra' nutrendosi delle lotte sociali e culturali, quando ci si emancipa dalla subalternità all'ideologia del capitalismo neoliberista (il macronismo) e ci si orienta verso un orizzonte diverso, quando l'antirazzismo diventa pratica per affermare una reale uguaglianza, quando cioè ci si concentra sulle vite concrete, allora l'puòre", scrive su Instagram l'eurodeputata di Alleanza Verdi-Sinistra che tralascia il piccolo particolare che l'affermazione del Fronte repubblicano è frutto della strategia della "desistenza".