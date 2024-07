Potenza si è suicidato in carcere l’81enne che uccise la moglie | morte per soffocamento come la consorte

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 8 luglio 2024) Non c’è un’età per morire: neppure in. E allora, dopo il suicidio del detenuto tunisino ventenne, che il 4 luglio scorso si è impiccato in cella nella Casa circondariale di Sollicciano, oggi dagli istituti penitenziari arriva la notizia di un ultimo caso che allunga la drammatica lista dei suicidi in: questa volta da. Si tratta di Vincenzo Urbisaglia, 81enne detenuto anella Casa circondariale della città per aver ucciso la, Rosetta Romano, 73 anni, che avrebbe soffocato al culmine di una lite. A darne notizia sono i sindacati di polizia penitenziaria, tra cui Aldo di Giacomo, segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria Spp. «È il 55esimo suicidio nelle carceri italiane», commenta il sindacalista.