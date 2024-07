Orrore a Kiev missili russi contro l’ospedale pediatrico | E’ come Bucha

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 luglio 2024 – Almeno un bambino è rimasto ferito oggi in seguito ad un attacco russo che ha colpitoOkhmatdyt di: lo ha riferito su Telegram Daria Zarivna, consigliera dello staff del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha pubblicato una foto del bambino ferito. “‘Okhmatdyt’,. Il mondo intero dovrebbe vederlo. Questo è il nuovo. Questo è il nuovo terrore dei”, si legge nel messaggio che accompagna la foto. L’immagine mostra il bimbo con il viso insanguinato in braccio ad una donna. In un messaggio precedente Zarivna aveva scritto: “Ihanno colpito le città ucraine con un attacco combinato, a, purtroppo, si sa dei danni al. Questo è terrore“. Ci sono persone intrappolate sotto le macerie delOkhmatdytcolpito oggi da un attaccostico russo: lo riporta su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.