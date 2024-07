Non me la bevo | arriva il libro che sfata i miti e le fake news sul vino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Arezzo, 8 luglio 2024 – “Inveritas”, ma il proverbio completo prosegue con “in aqua sanitas” (nelc’è la verità, nell’acqua la salute) c’è chi lo attribuisce a Orazio e chi a Plinio il vecchio. Ma è proprio così? Giovedì prossimo, alle 18, nella splendida terrazza del palazzo di Fraternita in piazza vasari, sarà presentato il“Non me la”, scritto da Michele Fino, professore associato all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, appassionato di tutto ciò che ruota intorno al: cantine, processi di vinificazione, storie dei vigneti, conoscenza dei terreni e dei climi, marketing, storytelling e studi scientifici. Si tratta direche nei secoli si sono sedimentate attorno a questo prodotto di cui l’Italia e la Toscana in particolare, sono terra di elezione e produzione.