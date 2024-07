Napoli Spinazzola arrivato a Villa Stuart per le visite mediche VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2024) Leonardoa Roma, a, per sostenere leprima della firma del contratto che lo renderà un nuovo giocatore del. Atteso in giornata anche Rafa Marin. L’arrivo didi Sportitalia ??????, ?????? ??????? ??? ?????????? Èda pochi minuti aLeonardoper svolgere ledi rito, prima della firma del contratto con il@DaMatera #sportitalia #pic.twitter.com/PwNNbzEuGE — Sportitalia (@tvdellosport) July 8, 2024 Atteso anche Rafa Marin. Per le doti del difensore garantisce Ancelotti L’arrivo di Rafa Marin alè imminente. Il primo acquisto dell’era Conte si unirà alla squadra in ritiro. Le garanzie sul difensore arrivano direttamente dalla famiglia Ancelotti, secondo cui Rafa Marin è destinato a grandi cose.