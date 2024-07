Mi devo fermare L’annuncio del conduttore in diretta Rai lascia la guida del programma al collega

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) Estate, tempo di vacanze e di “Camper“. Ilviene trasmesso dal lunedì al venerdì insu Rai Uno e porta i telespettatori in giro per l’Italia alla scoperta di località amene e spettacolari. Il rotocalco, con immancabile parentesi culinaria, va in onda dal 6 giugno 2022 e inizialmente era condotto da Roberta Morise e Tinto, cioè Nicola Prudente. Dal 13 giugno 2023 il timone è passato a Marcello Masi. Ma proprio qualche giorno fa è uscita l’indiscrezione secondo cui ilavrebbe prestoto il. La ragione? Motivi personali, si è detto. E la curiosità del pubblico è aumentata fino a quando non è stato proprio il diretto interessato a dare qualche indicazione in più sul motivo del suo ‘arrivederci’ o ‘addio’.