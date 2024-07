Lui muore qui con me così Conte su Di Lorenzo e Kvara Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2024) Alla fine il Napoli, seguendo la guida di Antoniol’ha spuntata sulle due questioni cardini di questo inizio di calciomercato, il capitano Di. Lo ha fatto nel migliore dei modi, chiudendo sul nascere le questioni senza aspettare che si trascinassero e potessero bloccare il mercato e la ricostruzione del progetto azzurro. Comeha affrontato le crisi DiIvan Zazzaroni sul Corriere dello Sport riporta l’atteggiamento die le sue parole: “Quando Antoniodecide di non rinunciare a un giocatore ha un modo tutto suo – tetro ma efficace – di farlo sapere a chi di dovere: «Luiqui con me». Al Napoli se lo sono sentiti ripetere più volte, nei giorni scorsi, tanto per Diquanto per