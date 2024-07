Ladri vandali a Pesaro ripulita villa Cesaroni | cassaforte tagliata bottino ingente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 luglio 2024 – Pedinati da giorni, e quando Agostino, noto e conosciuto commercialista cittadino, ha lasciato casa in via della Necropoli, intorno alle 21 dell’altra sera, assieme alla moglie per trascorrere il sabato sera con gli amici a Cattolica, isono entrati. Una residenza isolata in zona Novilara, con strada poco trafficata: un cancello che dà sulla via e quindi una discesa che porta nelladel professionista. Anche nella abitazione accanto, dove abita la figlia Gaia con il marito Alberto Tatò, anche loro commercialisti, non c’era nessuno “perché erano andati a Novilara a mangiare le tagliatelle”, racconta il professionista. Hanno devastato la casa “come fosseroperché hanno buttato giù le porte ed anche spaccato tutte le finestre, ribaltato i mobili”.