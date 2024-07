Iran il nuovo presidente è il riformista Moussad Pezeshkian

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 8 luglio 2024) Vince con oltre il 53%, promette distensione con l’Occidente Teheran, 6 lug. (askanews) – Ha vinto Massoud: il, cardiochirurgo prima che politico, da questa notte è ildell’. Il moderato che ha promesso una politica distensiva con l’Occidente ha vinto il ballottaggio nella repubblica islamica sconfiggendo il rivale ultraconservatore Saeed Jalili, in un voto segnato dall’alto astensionismo: è andato alle urne il 49,8% degli elettori. “Tenderemo la mano dell’amicizia a tutti. Siamo tutti popolo di questo Paese. Ci sarà bisogno dell’aiuto di tutti per il progresso” del paese ha dettodopo l’annuncio della vittoria.69 anni, già ministro della Sanità sotto ilKhatami,non ha il potere di influire sul controverso programma nucleareiano, né sul sostegno di Teheran alle milizie estremiste in Libano e a Gaza; sono questioni gestite dall’ayatollah supremo, Ali Khamenei.