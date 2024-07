Inter Sky | Ricardo Rodriguez tra gli obiettivi per la difesa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’è sulle tracce diper la, come riportano gli esperti di mercati di Sky Sport. La pista Hermoso è complicata, Kim e Kiwior non sono alla portata al momento, e allora si punta sull’usato sicuro e a prezzi contenuti. Il difensore classe 1992, duttile perché può giocare da braccetto dia sinistra e da terzino, dopo gli Europei ben giocati con la Svizzera cerca una squadra: è infatti svincolato dopo quattro stagioni al Torino. Potrebbe fare al caso dei nerazzurri, che hanno bisogno di spendere poco e di prendere un giocatore utile tatticamente e senza velleità di titolarità come l’ex Milan, che conosce bene anche la città., Sky:tra gliper laSportFace. .