Inter al via la stagione 2024 25 | venerdì parlano Marotta e Inzaghi|Serie A

Si alza il sipario sulla/25 per l', la prima con la seconda stella.12 luglio, a partire dalle ore 17, la squadra Campione d'Italia presenta i lavori per la nuova annata, in cui l'cerca di difendere il titolo. A introdurre il tutto i protagonisti della società e della squadra: il presidente Giuseppepresenterà lae successivamente l'allenatore Simone Inzaghi risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. L'evento anticiperà il raduno della squadra al BPer Training Centre di Appiano Gentile, in programma il giorno seguente. La conferenza sarà trasmessa in diretta suTV,.it e sui canali digitali ufficiali del Club.