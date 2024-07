Il ritiro di John Cena | ultimo incontro ad aprile 2025 Sarà uno spettacolo indimenticabile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 8 luglio– La superstar del wrestling americanoha annunciato il suodalle competizioni sul ring nel. Il 47enne fa parte della World Wrestling Entertainment dal 2001 ed è stato campione del mondo per ben 16 volte. L’annuncio è stato dato in un video pubblicato sull’account X della WWE, ripreso durante un evento che si è svolto a Toronto, in Canada.ha affermato che il suoeventoil 41° WersteMania, format più importante e longevo dell’azienda di intrattenimento, in programma per il 19 e 20a Las Vegas. BREAKING NEWS:announced at #MITB he will retire from in-ring competition in.#ThankYoupic.twitter.com/6TPnYI5iU2 — WWE (@WWE) July 7, 2024 Indossando una t-shirt e un cappellino brandizzati con il suo nome e i suoi classici ‘jorts’ – pantaloncini di jeans – il wrestler ha annunciato il proprio, raccogliendo l’ovazione del pubblico.