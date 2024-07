Graziana e il piccolo Manuel insieme anche nell’ultimo viaggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024)fino all’ultimo. Saranno celebrati, alla chiesa delle Celle, i funerali diHelga Todaro e del figlio. Così hanno concordato in queste ore i famigliari della donna e il compagno di lei. La data delle esequie va ancora fissata. Si attende oggi il via libera dalla Procura. Non verrà fatta autopsia sul corpo di, la 40enne che si è gettata dal quinto piano del condominio in via delle Piante dove vivono i suoi genitori, portando con sé il figlioletto di soli 6 anni. Le famiglie attendono il nulla osta per i funerali in queste ore. Le esequie potrebbero tenersi già mercoledì o giovedì. Si è deciso di organizzare un’unica cerimonia funebre e il luogo scelto è la chiesa parrocchiale Santa Maria Maddalena alle Celle, vicino a dove è avvenuta la tragedia.