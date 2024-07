Francesca Sorrentino tra GF e UeD dopo rottura con Manuel | gossip

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 8 luglio 2024) In questo periodo sono in corso i casting per la selezione dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello, di cui si sta occupando anche Giuseppe Garibaldi, ma anche quelli per la scelta dei protagonisti di Uomini e Donne. Contestualmente in questo periodo si grande fermento, è arrivata la notizia dellatraMaura, ex partecipanti di Temptation Island. Subitola diffusione di questa notizia, sul web hanno cominciato a rincorrersi delle voci piuttosto interessanti sul conto della ragazza. Nello specifico, pare che questapossa essere molto fortunata per lei, la quale potrebbe essere contesa tra due programmi molto in voga, ovvero, GF di Alfonso Signorini e UeD di Maria De Filippi.