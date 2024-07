Fondi si tinge di rossonero | torna il Milan Fan Club

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 luglio 2024 – “Da tempo gli appassionati di calcio ed in particolare delavvertivano la necessità di costituire un punto di aggregazione per vivere insieme le avventure del. Pertanto, sulla scia del tifo, alcuni amici hanno deciso di riportare a, dopo alcuni anni di assenza, ilaffiliato all’A.I.M.C. Associazione Italiana“. E’ quanto si legge in una nota del presidente Gaetano De Santis ed il segretario Stefano Di Pietro. “I 30 soci fondatori, riunitisi in assemblea, nei giorni scorsi, hanno designato i componenti del consiglio direttivo eleggendo, presidente l’Avv. Gaetano de Santis, Vice presidente il sig. Giuseppe Pannozzo, Segretario nonchè Responsabile alla comunicazione l’Avv.