Euro 2024– Spagna favorita ma la Francia vuole andare a Berlino Mbappé e compagni domenica all' Olympiastadion a 210 su Sisal it

(Di lunedì 8 luglio 2024) (Adnkronos) - Roma, 08 luglio 2024 –Non è, e non sarà mai, una partita come le altre., semifinale di2024 in programma martedì sera all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, mette di fronte le due squadre, insieme all'Inghilterra, probabilmente con le rose più talentuose dell'intera manifestazione. I ragazzini terribili di De La Fuente a confronto con chi è considerato il migliore al mondo, Kylian, ma che, per varie ragioni, non ha espresso tutto il suo potenziale. Basti pensare che laè in semifinale grazie a tre gol complessivi ma realizzati con due autoreti e un rigore. Numeri che, insieme a una Roja invece sempre vincente e di conseguenza sempre a segno, rendono la, per gli esperti, a 2,70 contro il 3,15 dellamentre il pareggio è offerto a 2,85.