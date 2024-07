Come vestirsi in vacanza a Mykonos

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 8 luglio 2024)è un pezzettino di paradiso: unain estate su questa isola meravigliosa è davvero un sogno! Al di là della bellezza del mare e del paese, ala vita notturna è indimenticabile: insomma, è il posto perfetto per prenotare una settimana con le amiche! Ma vediamo cosa mettere in valigia. Che capi portare aIl completino in fantasia Per andare a fare due passi al mercato, per far compere in paese, o semplicemente per sentirti carina e trendy, un bel completo di top (anche crop top) e short abbinato è perfetto. Aggiungi un paio di sandali piatti, un cappello in paglia e la shopper in cavnas e sarai perfetta! Visualizza questo post su Instagram Un abito bianco Che sia in lino o in Sangallo, l’abito bianco è perfetto per far risaltare la vostra abbronzatura! Potete ovviamente scegliere il modello che preferite, ma io vi suggerisco di optare per tagli morbidi e fluidi, sempre e solo in tessuti naturali (il poliestere e i sintetici sono banditi in: puzzereste dopo cinque minuti!).