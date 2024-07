Carboni nel mirino del Marsiglia L’Inter fissa il prezzo e detta le condizioni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 luglio 2024)resta uno degli obiettivi principali, se non addirittura l’obiettivo principale del “nuovo”targato Roberto De Zerbi. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il club francese ha mostrato interesse per il giovane gioiello di proprietà del. Il club nerazzurro dal canto suo hato ildel suo cartellino. OBIETTIVO PRINCIPALE – Valentin, cresciuto nel settore giovanile dele già convocato in prima squadra dall’Argentina, è al centro delle attenzioni di diversi club europei. Ma il suo futuro è tutt’altro che definito: Simone Inzaghi desidera infatti averecon sé durante il ritiro estivo per poterlo valutare personalmente. Questo periodo sarà cruciale per decidere se il giovane argentino resterà a far parte della rosa nerazzurra per la prossima stagione o meno.