Bonetti | Buongiorno ha conquistato Conte La Juventus aveva offerto di più ma lui ha scelto il Napoli

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il giornalista Bonetto ha rivelato i motivi dietro il trasferimento dial, nonostante un’offerta più alta dalla. Ilha aggiunto un nuovo gioiello alla sua difesa con l’acquisto di, una scelta che ha lasciato ladelusa nonostante un’offerta finanziariamente più vantaggiosa. Marco Bonetto, giornalista di Tuttosport, ha condiviso in diretta a Radio Punto Nuovo la sua opinione su questo trasferimento. “è un ragazzo di una statura intellettuale e morale che non ha molti precedenti. Ilnon compra solamente un campione in campo, ma una persona e un professionista esemplare. Si è laureato alla triennale di economia e ora si sta già preparano alla specialistica, dando i primi esami È questo che hadavvero: il fatto di essere un ragazzo d’oro, con la testa sulle spalle e con una moralità diversa dagli altri”.