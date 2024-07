Boeing ora sotto esame finiscono le maschere per l’ossigeno dei 737 Potrebbero non funzionare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Le autorità americane hanno ordinato ispezioni sulleperin dotazione ad oltre 2.600737. A chiederle è la Federal Aviation Administration sulla scia di timori che lenonin caso di emergenza. Nel caso venissero riscontrati problemi “azioni correttive, se necessario, vanno prese in 120-150 giorni”, hanno detto le autorità americane. Le ispezioni riguardano generatori di ossigeno sui vecchi 737 e sui più moderni modelli Max. La decisione arriva meno di 24 ore dopo che il gruppo statunitense ha raggiunto un accordo con la giustizia americana dichiarandosi colpevole per i due disastri aerei avvenuti con velivoli 737 Max in cui persero la vita 346 persone, tra passeggeri ed equipaggio, e accettando di pagare una multa da 244 milioni di dollari.