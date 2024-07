Blitz della Questura | Lavoratori in Nero Scoperti in Ristoranti di Chieti e Fossacesia

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 8 luglio 2024)- Due locali chiusi e multe salate a seguito di un'operazione congiuntadie altri enti di controllo. Un ristorante die una tavola calda disono stati colti in flagrante con diverse violazioni, tra cui l'impiego diin. Durante i controlli, voluti dal Questoreprovincia diper contrastare l'illegalità nelle attività economiche, si è scoperto che il ristorante diimpiegava dueirregolari. Uno di questi percepiva anche indebitamente l’indennità di disoccupazione. Al titolare è stata comminata una sanzione di 4.680 euro, a cui si aggiungono 4.600 euro per mancanza di formazione e sorveglianza sanitaria dei dipendenti, oltre a 1.000 euro per carenze igieniche.