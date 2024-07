Amerigo Vespucci il capolavoro diventa un francobollo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Firenze, 8 luglio 2024 – Unche: oggi viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy uncelebrativo dedicato al viaggio, il giro del mondo di Nave. Il bollo è relativo alla tariffa B zona 2 pari a 2,45 euro ed è tirato in 250.020 esemplari con fogli da 45 esemplari. Ovviamente ilè stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; il bozzetto invece è a cura della Marina Militare e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le Frecce Tricolori rendono omaggio all': incontro fra leggende negli Usa La vignetta riproduce, sullo sfondo di un nastro tricolore, la leggendaria nave scuola, protagonista dal 2023 al 2025 di un tour mondiale che la vede toccare i porti dei cinque continenti.