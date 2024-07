Alex Marangon è morto per cause violente e non accidentali

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 8 luglio 2024)per “e non”. In corso le indagini per l’accertamento dei fatti Con il referto dell’autopsia si è accertato che la morte dinon è avvenuta per, ma per “”. Dunque, gli inquirenti procederanno le indagini per omicidio volontario e non per morte come conseguenza di altro reato. Da ricostruire c’è un buco di tre ore, in cui sarà necessario capire dove sia statoe con chi. Il corpo diè stato ritrovato sul greto del Piave, quattro chilometri dal punto in cui era stato visto vivo due giorni prima, ovvero la boscaglia che circonda l’abbazia sconsacrata di Vidor dov’era andato per seguire una sorta di rito sciamanico. Le due persone, presumibilmente le ultime a vederlo vivo, hanno raccontato agli investigatori di averlo seguito per un po’ e poi di essere tornati indietro perdendolo di vista.