Addio al cane Nina uccisa dalle esche avvelenate a Ponsacco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 luglio 2024 - Una cagnolina è morta aper aver mangiato dei bocconi avvelenati. Un dramma che è avvenuto il 1 luglio, in Viale Rimembranza ae che ha come vittima la povera, una cagnolinada delleo bocconi avvelenati. La notizia è stata data dai proprietari di, Giovanni e Silvia, che hanno scritto dei volantini e li hanno appesi a, attirando l'attenzione di diverse persone che hanno ricondiviso e pubblicato sui social la triste testimonianza e il dolore per la perdita del.Ecco il ricordo dei proprietari di: "Ciao. Sono, omore, come mi chiamano i miei tatoni Giovanni e Silvia. Lunedì 1 luglio qualcuno che io non conosco ha voluto che lasciassi su questa terra tutti i miei giochi, la mia casa, il mio comodo divano e, soprattutto, i miei amatissimi tati per raggiungere il ponte dell’arcobaleno.