Wimbledon l’americana Keys si ritira tra gli applausi al terzo set | Paolini ai quarti per la prima volta in carriera

(Di domenica 7 luglio 2024) Una domenica di tennis che avede l’Italia assoluta protagonista sul campo centrale. Mentre Jannik Sinner cercherà l’accesso aidi finale contro Ben Shelton, c’è un’azzurra che già ha conquistato questo traguardo: Jasmine. La numero 7 nella classifica WTA è riuscita a qualificarsi grazie al ritiro della americana Madison(numero 12 al mondo) in seguito a un infortunio muscolare alla coscia sinistra. Per lala tennista nativa di Castelnuovo di Garfagnana raggiunge il traguardo in. Il ritiro diè arrivato nel corso delset, con la partita sul 5-5.aveva vinto il primo per 6-3, perdendo il secondo 7-6 (8-6) al tie break. L’infortunio della statunitense è arrivato mentre l’azzurra sotto per 5-2 stava risalendo al 5-4.