Wimbledon 2024 Alcaraz batte Humbert e va ai quarti Sfortunato Dimitrov contro Medvedev

(Di domenica 7 luglio 2024) Jannik Sinner vola aidi finale e lo stesso fa anche Carlosin quel di. Ormai manca solo un ostacolo per entrambi prima di poter ammirare la semifinale tra i due giovani campioni che si stanno dividendo i maggiori successi del. Sul Centre Court il tennista spagnolo si è imposto in 4 setUgocon il punteggio di 6-3 6-4 1-6 7-5. Primi due set giocati ottimamente dal classe ’03 di Murcia, che poi ha visto spegnersi la luce un po’ come già accadutoTiafoe nel round precedente. Anche merito dell’estroso tennista transalpino, che in risposta ha alzato notevolmente il livello mandando in confusione il numero 3 del ranking mondiale. A un certo puntoaveva perso 5 turni di servizo su 6 tra terzo e quarto set, prima di rimettersi in carreggiata.