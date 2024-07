Varesotto pusher accoltellato nella notte | fermati due carabinieri La Procura | Sospesi con effetto immediato erano fuori servizio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 7 luglio 2024) Duesono in stato di fermo e «con» dall’Arma nell’ambito delle indagini dei loro colleghi di Saronno sull’accoltellamento di un uomo nel. L’episodio violento è avvenuto poco dopo la mezzatra venerdì 5 e sabato 6 luglio, quando un giovane di origini straniere è stato trovato con diverse coltellate all’addome e al torace in via Fratelli Rosselli a Castiglione Olona, nell’area boschiva che la separa da Venegono Superiore. Il ferito è stato portato in condizioni critiche all’ospedale di Varese. Secondo una prima ricostruzione, si trovava in quell’area al margine della cittadina per compiere attività di spaccio di stupefacenti. Gli investigatori hanno quindi stretto il cerchio attorno a dueche, secondo la, liberi dale senza alcun ordine, sarebbero intervenutizona boschiva e, a seguito di una colluttazione, avrebberola vittima.