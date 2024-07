Saldi al via un affare da 35 miliardi Spenderemo circa 100 euro a testa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Italiani a caccia di sconti. E’ iniziata ieri la stagione deiestivi, che secondo le stime di Confesercenti vedrànove milioni di persone nel primo weekend approfittare delle vendite di fine stagione per acquistare abbigliamento, calzature e accessori a prezzi di occasione, per una spesa media di100a persona. I negozianti si attendono vendite più o meno in linea con lo scorso anno, per un giro d’affari complessivo dell’intero periodo deiche dovrebbe atrsi sui 3,5di, di cui quasi un miliardo nel primo weekend. Secondo Confesercenti, per i negozi molto conterà anche la variabile meteo: il clima incerto di questo inizio estate – che ha alternato momenti di caldo a freddo e piogge in molte località – non ha favorito le vendite, anche se nei prossimi giorni le temperature dovrebbero stabilizzarsi e diventare più estive.