Rocambolesco inseguimento per le vie di Ostia | fermato giovane pusher

(Di domenica 7 luglio 2024), 7 luglio- Sono 7 le persone arrestate dalla Polizia di Stato in quanto gravemente indiziate del reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi, i poliziotti del X Distretto Lido di Roma, mentre transitavano nella zona diPonente, hanno notato un’autovettura con a bordo due ragazzi, di cui uno già noto alle Forze dell’Ordine. Dopo un attento pedinamento, gli agenti hanno deciso di affiancare l’auto per procedere ad un controllo. I due ragazzi, alla vista della polizia, hanno accelerato repentinamente per eludere il controllo, dando vita ad un. Durante la corsa, ilconducente dell’autovettura è stato costretto ad accostarsi e fermarsi, continuando però la fuga a piedi sul lungomare.