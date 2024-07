Pietro Arese Olimpiadi Parigi 2024 atletica | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024)si presenterà alledopo essersi reso protagonista di una bella stagione, condida dalla medaglia di bronzo agli Europei e dallo storico record italiano sui 1500 metri. Il piemontese sarà alla sua prima apparizione ai Giochi, l’obiettivo è quello di accedere in semifinale e poi proverà il grande colpaccio per qualificarsi in finale. Ritoccare il suo crono sarà invece impresa molto complicata, visto che potrebbero disputarsi delle gare molto tecniche. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Torino, 8 ottobre 1999 Sport e discipina:(1500 metri) Quando gareggia: venerdì 2 agosto (batterie), eventuale domenica 4 agosto (semifinale), eventuale martedì 6 agosto (finale) .