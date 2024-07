One Piece 2 è iniziata la produzione dei nuovi episodi

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di domenica 7 luglio 2024) Èladella seconda stagione di One: il canale YouTube di Netflix Italia ha annunciato l’apertura del set con un video con protagonisti i cinque attori principali Iñaki Godoy tornerà a interpretare Monkey D. Rufy, al suo fianco Emily Rudd, Mackenyu, Jacob Romero Gibson e Taz Skylar, interpreti rispettivamente di Nami, Zoro, Usopp e Sanji. Ancora ignota resta invece la data di uscita della serie così come ulteriori dettagli sulla trama di questa nuova entusiasmante avventura. C’è dunque grande attesa per la seconda stagione della serie tv che ha riscosso successo a livello internazionale. Iñaki Godoy tornerà a interpretare Monkey D. Luffy nel live action ispirato al manga di Eiichir? Oda. L’attore messicano sarà protagonista di nuove avventure, al suo fianco confermati Emily Rudd, Mackenyu, Jacob Romero Gibson e Taz Skylar, già conosciuti nella prima stagione.