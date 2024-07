Nuove vecchie coercizioni cinesi contro Taiwan

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 7 luglio 2024) Come già successo nel Mar Cinese Meridionale ai danni delle Filippine, la Guardia costiera cinese forza le regole anche, con attività di law enforcement all’interno di territori in cui la sovranità di Pechino è soltanto un obiettivo strategico (perfino esistenziale) del Partito/Stato, ma non un dato di fatto sancito dal diritto internazionale. Nei giorni scorsi, una barca di pescatoriesi è stata bloccata attorno all’isola di Kinmen (la “Porta d’oro”, che come spiegava Gabriele Carrer è abituata convivere con le attività militari). L’isola, o meglio il mini-arcipelago, è molto vicino alla costa cinese: davanti c’è Xiamen, sede delle unità anfibie del 73esimo Gruppo armato del Teatro del comando orientale; saranno le prime unità a partire se all’Esercito popolare di liberazione venisse dato l’ordine di invadere