ITS Academy l’offerta si fa sempre più ricca | 80 percorsi al via dall’autunno

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 7 luglio 2024) In Toscana sarà possibile attivare fino a 80ITS per formare dal prossimo autunno fino a 2.000 supertecniche e supertecnicipiù richiesti dal mondo delle imprese nei settori strategici dell’economia toscana. “ÈIts più vasta e diversificata mai messa in campo, effetto della combinazione delle risorse del Pnrr e del cofinanziamento regionale attraverso l’Fse+2021/2027”, ha spiegato il presidente Eugenio Giani, presentando in conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati con l’assessora a istruzione, formazione e lavoro Alessandra Nardini e il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana Lorenzo Pierazzi la proposta che prenderà il via nelle varie province della regione tra settembre e novembre 2024. Per il biennio 2024/2026, al bando cofinanziato tramite il Fondo Sociale Europeo con circa 6milioni e 667 mila euro che sosterrà 20 progetti proposti dalle 10 Fondazioni ITS, si aggiungono i 60finanziati dal livello nazionale nell’ambito del piano di potenziamento previsto dalla missione 4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.