Israele proteste a 9 mesi dall' inizio della guerra

(Di domenica 7 luglio 2024) A novea Gaza, il 7 ottobre 2023, decine di manifestanti hanno bloccato le autostrade in tutta, chiedendo al primo ministro Benjamin Netanyahu di dimettersi e spingendo per un cessate il fuoco che potrebbe riportare indietro gli ostaggi detenuti da Hamas. Il 'Giorno di disturbo' è iniziato alle 6.29, il momento in cui i militanti di Hamas hanno lanciato i primi razzi versoil 7 ottobre. Arresti e sanzioni per i dimostranti. Segnalati anche scontro con la polizia, secondo quanto riporta The Times of Israel.