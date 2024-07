Incidente a Gaggio Montano Bologna | un morto e un ferito grave

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024)) 7 luglio 2024 -mortale poco prima delle 20 questa sera sulla via Porrettana, a Silla di. Una persona ha perso la vita. Sul posto sono tuttora al lavoro per chiarire le dinamiche dello scontro i carabinieri e i vigili del fuoco, con due squadre. A quanto si apprende, si è trattato di un frontale tra due automobili. Sono intervenuti anche un elicottero del 118, due ambulanze e l’automedica. Un altro automobilista, a quanto si apprende, sarebbe stato trasportato in ospedale, in condizioni gravi.Notizia in aggiornamento. .