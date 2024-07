Il Fronte Popolare è alternativo al Centro Il commento di Merlo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 7 luglio 2024) A volte anche solo con l’uso della terminologia si evidenziano le reali intenzioni di un progetto politico. È il caso, nello specifico, della nuova frontiera della sinistra italiana annunciata pomposamente a Bologna nei giorni scorsi dai vari leader di questo cartello elettorale. Perché quando si evoca, e si teorizza – per il nostro paese e non per le vicende francesi – il progetto di un nuovo e rinnovato “”, inevitabilmente il pensiero corre al 1948. E non perché, come ovvio e scontato, si ripropone quella situazione storica e politica ma, semmai, per ricordare che quella era e resta la stella polare che deve orientare il comportamento politico concreto della sinistra italiana nelle sue multiformi espressioni anche nella società contemporanea.