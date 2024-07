Ginnastica artistica Bartolini e Macchini vincono i Campionati Italiani A Lodadio non basta il tricolore deciso il quintetto olimpico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) A Cuneo sono andate in scena le Finali di Specialità deiAssoluti dimaschile. Gli atleti sono scesi in pedana dopo che il DT Giuseppe Cocciaro aveva svelato i convocati per le Olimpiadi di Parigi 2024: Nicola, Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati, Carlo. Nicolaha festeggiato la chiamata per i Giochi imponendosi al corpo libero con il punteggio di 14.650 (5.9 il D Score): punteggio di grande rilievo per il Campione del Mondo di specialità nel 2021, che oggi ha preceduto Manuel Berettera (13.750) e Lorenzo Bonicelli (12.850). Carloha dimostrato di meritarsi la chiamata a cinque cerchi confezionando un grande esercizio sull’amata sbarra e vincendo con il punteggio di 14.