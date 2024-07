Elezioni in Francia oggi affluenza record alle 12 | oltre il 26%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Roma, 7 luglio 2024 – D8 di questa mattina i francesi stanno votando per il secondo turno dellelegislative anticipate, nelle circoscrizioni in cui un candidato non è stato eletto al primo turno. I seggi rimarranno aperti fino18 e fino20 nelle principali città. Nei territori francesi d'mare si è invece votato nella giornata di ieri. Quasi 6 milioni di francesi non sono interessati dai ballottaggi, perché il deputato del loro collegio è già stato eletto al primo turno. Rimangono circa 43,3 milioni di francesi chepossono inserire una scheda nelle urne. A woman stands inside a polling booth to vote in the second round of France's legislative election at a polling station in Le Touquet, northern France on July 7, 2024.