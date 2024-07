E allora alle Olgettine | aeroporto Berlusconi la crisi di nervi di Tomaso Montanari

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Silvioè scomparso da poco più di un anno. Ma alla sinistra fa più paura da morto che da vivo. Succede così che, all'indomani della decisione annunciata di voler intitolare l'di Malpensa al Cavaliere, c'è chi impazzisce. Chi protesta. Chi sfotte. Chi inveisce sulla memoria. Chi raccoglie firme per evitare che lo scalo lombardo porti il nome dell'ex presidente del Consiglio. Si mobilita il Partito democratico. Con un form per scegliere figure alternative a Silvioa cui dedicare Milano Malpensa e inviarle a Salvini. L'annuncio piovuto venerdì nel tardo pomeriggio dal ministroInfrastrutture ha provocato la reazione del Pd meneghino, che replica con una consultazione collettiva- dal titolo “Giù le mani da Malpensa - per scongiurare l'intitolazione dello scalo milanese al fondatore di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio.