Di Malpensa Berlusconi e Bossi

(Di domenica 7 luglio 2024) Settantasei anni senza un nome. Ha dovuto raggiungere l’età della pensione l’aeroporto diper conquistare una denominazione ufficiale: verrà intitolato a Silvio, l’ex presidente del consiglio morto nel giugno scorso. Lungi da noi iscriverci agli schieramenti dei pro o contro questa scelta – en passant, oltre ai meriti imprenditoriali del Cavaliere, facciamo notare che il “suo” Milan è spesso atterrato aportando in Italia una coppa vinta in giro per il mondo – osserviamo come fosse possibile che l’aeroporto avesse la politica nel destino. Cascinafu d’ispirazione per il senatùr Umberto, autore di poesie in dialetto dedicate alla corte che si trovava in zona. Il rapporto di amicizia che legava, per altro, è nella storia della politica italiana: si chiude un cerchio.