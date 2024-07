Cina | riserve valuta estera 3 2224 miliardi di dollari a fine giugno 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 7 luglio 2024) Pechino, 07 lug – (Xinhua) – Ledidellaammontavano a 3.222,4dialladi, come mostrato oggi dai dati ufficiali. La cifra e’ diminuita dello 0,3% rispetto al mese precedente, ha riferito la State Administration of Foreign Exchange (SAFE), attribuendo la diminuzione all’impatto combinato della conversioneria e delle variazioni dei prezzi degli asset. Influenzati da vari fattori come le politiche monetarie delle principali economie, le aspettative di mercato e i dati macroeconomici, l’indice del dollaro statunitense e i prezzi degli asset finanziari globali sono aumentati a, ha spiegato la SAFE. L’economia cinese ha mantenuto il suo slancio di ripresa e ha continuato il suo sviluppo di alta qualita’, il che contribuisce a mantenere stabile il volume delledidel Paese, ha affermato il regolatore.