Che cos’è la bara fai da te per il suicidio assistito che presto sarà in vendita in Svizzera?

(Di domenica 7 luglio 2024) No, Ikea non c’entra. Non immaginate bare da costruire seguendo complicate istruzioni. Il prodotto, unafai da te chiamata Sarco, ideato Philip Nitschke è un avveniristico prototipo per ilche nei prossimi giorni potrebbe essere messo inin. Eutanasia, eutanasia di coppia,e più in generale i temi legati al fine vita sono argomenti sempre molto sentiti nel dibattito politico e sociale. Il Progetto Sarco (diminutivo di sarcofago), voluto dalla Exit di Nitschke, cerca di dare ai malati terminali la possibilità di scegliere come morire. Nel caso specifico, la persona si sdraierà nellae, dopo aver risposto a tre domande (“Chi sei?, Dove sei?, Sai cosa succede se premi il bottone?”), premerà un pulsante in attesa del sopraggiungere della morte che arriverà dolcemente, senza dolore e persino in maniera lievemente euforica.