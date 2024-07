C’era anche Zanardi | annuncio commovente

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 7 luglio 2024): ilricordo a pochi giorni dall’inizio dell’Olimpiade, che è stata terra di conquista per l’azzurro Ennesima, enorme, dimostrazione d’affetto per Alex. E stavolta non arriva da uno dei suoi tifosi sui social, che nell’ultimo periodo hanno messo diversi video e dei cimeli importanti che riguardano il campione azzurro, ma dell’istituzione sportiva.(Lapresse) – Ilveggente.itA parlare è stato infatti Luca Pancalli, presidente del CIP, parlando durante la presentazione della squadra olimpica e paralimpica di ciclismo che andrà a Parigi ’24. Il massimo dirigente paralimpico italiano, così come riportato dall’Ansa, ha mostrato ancora una volta un enorme sensibilità nel pensare a. Sì, da quel maledetto giorno dall’incidente di notizie se ne hanno pochissime, e tutti i giorni siamo in attesa di una bella, che potrebbe davvero cambiare l’umore e la vita di molti.