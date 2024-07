Caos strade private La rivolta dei residenti | Paghiamo la gestione ma le usano tutti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Chi ha i primi fili argentati in testa, ricorderà quando Novoli era il quartiere delle fabbriche; e tra tutte, dal 1938, la Fiat fu l’orgoglio operaio del rione per mezzo secolo. La grande area tra viale Guidoni e via di Novoli, oggi è forse la più grande opera di rigenerazione urbana fiorentina, cuore direzionale della città: il tribunale, il polo universitario, ma anche il parco, il centro commerciale, i negozi e tantissimi palazzi residenziali in mezzo. E qui casca l’asino. Perché quel groviglio di vie intorno a piazza Ugo di Toscana è proprietà privata, ma a uso pubblico, pubblicissimo: vengono percorse ogni giorno da migliaia di persone. E chi dovrebbe pagare la manutenzione? I proprietari, ossia i soggetti riuniti in un consorzio che vede tre attori: l’Università, l’Immobiliare Novoli e, loro malgrado, gli acquirenti di appartamenti.