Basket Mondiali U17 | l’Italia cede agli Usa Azzurri d’argento ad Istanbul

(Di domenica 7 luglio 2024)non riesce a sovvertire i pronostici eal dominio Usa nella finale deiU17 diin Turchia. Adglifanno quel che possono nonostante l’ampio divario tecnico e fisico con gli statunitensi ma perdono per 88-129. Un ottimo argento per la squadra di coach Mangone che comunque può dirsi contento del percorso di questi ragazzi che saranno il futuro delnazionale. IL RACCONTO DEL MATCH Primo quarto di assestamento per gli, che mettono rapidamente a segno 5 punti, ma devono fare i conti con il dinamismo e le qualità dei ragazzi del team Usa. Gli statunitensi prendono il largo ma grazie a Suigo,accorcia fino a -11 chiudendo con il parziale di 30-19. Il secondo quarto è decisamente più complicato: team Usa si diverte efatica ad arginare i loro attacchi.