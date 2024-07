Turismo quanto spendono gli italiani per viaggiare?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 6 luglio 2024) Nell’estate del 2024, ben 38 milioni ditrascorreranno almeno un giorno di vacanza, sia in Italia che all’estero. Mezzo milione in più rispetto al 2023, secondo un’indagine Coldiretti/Ixe’ presentata il 29 giugno 2024 al Villaggio Coldiretti a Venezia. Di conseguenza, anche la spesa media è aumentata, attestandosi a 746 euro per persona e segnando un aumento del 12% rispetto all’anno precedente. Ma come preferiscono spendere i propri soldi gli? Che tipo di destinazioni, vacanze e servizi preferiscono? Vediamolo. Durata e destinazioni delle vacanze: cosa preferiscono gliLa durata delle vacanze preferita daglirimane la tradizionale settimana, scelta dal 28% dei vacanzieri. Un altro 25% opterà per ferie che si estendono fino a due settimane, mentre solo il 14% sceglie di prolungare il periodo di riposo fino a tre settimane.