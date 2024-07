Trento sequestra madre e figlio di cinque anni | arrestato

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 6 luglio 2024) Un cittadino albanese hato una donna di 26e suodia Grigno in provincia di. L’uomo, 33, residente nel trevigiano, ha intercettato a Borgoricco (Padova), la donna che stava accompagnando in auto ilalla scuola dell’infanzia, e con la minaccia di un coltello li ha costretti a fermarsi. Poi si è messo la guida dell’auto portando con sé il bambino e la, nel frattempo immobilizzati con fascette in plastica alle caviglie. Dopo circa mezz’ora il marito che non vedeva rientrare la moglie ha chiamato il 112. I carabinieri di Cittadella si sono messi in contatto con la 26enne. Lei, minacciata dall’uomo, ha risposto in maniera evasiva. E così è scattato l’allarme. L’alert L’alert è stato esteso a tutto il Veneto e alle regioni limitrofe.