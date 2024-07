Tina Anselmi – Una vita per la democrazia | tutto quello che c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 6 luglio 2024)– Unaper la: trama, cast, quante puntate e streaming (replica) Stasera, sabato 6 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda in replica– Unaper la, film-tv con protagonista Sarah Felberbaum, diretto da Luciano Manuzzi, che racconta ladella donna che ha segnato la storia d’Italia: partigiana, sindacalista in difesa delle operaie, prima donna ad aver ricoperto la carica di Ministro in Italia nel 1976, Presidente della Commissione di inchiesta sulla loggia massonica P2. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama “Se vuoi cambiare il mondo, devi esserci”. Questa la profonda convinzione di, maturata quando – nel 1944 – viene condotta, insieme a tutti gli studenti di Bassano, davanti al triste spettacolo di 31 uomini impiccati dai tedeschi.